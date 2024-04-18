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Четыре гаража сгорели в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-garazha-sgoreli-v-tsentre-krasnodara
Четыре гаража сгорели в центре Краснодара
Фото t.me/krd_tipich_ru

Пожар произошел в ночь с 17 на 18 апреля на улице Шоссе Нефтяников.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 23:47. Первые подразделения прибыли на место и установили, что загорелись 4 гаража и мусор на площади 80 кв. м.

В 0:14 пожар локализовали на той же площади, в 0:34 ликвидировали открытое горение, в 0:48 полностью потушили. На месте работали 14 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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