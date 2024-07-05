Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае

Авария произошла 4 июля в 21:40 в станице Калининской на пересечении улиц Крестьянской и Мира.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Toyota при повороте не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ под управлением 18-летнего парня и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали оба водители и две девочки 15 и 16 лет, которые ехали в ВАЗе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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