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Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-postradali-v-zhestkom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Четыре человека пострадали в жестком ДТП в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 4 июля в 21:40 в станице Калининской на пересечении улиц Крестьянской и Мира.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Toyota при повороте не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ под управлением 18-летнего парня и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали оба водители и две девочки 15 и 16 лет, которые ехали в ВАЗе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: два человека погибли в массовом ДТП с зерновозами под Новороссийском. Авария со смертельным исходом произошла 5 июля около 3:15 на федеральной автодороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский около хутора Горного.

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