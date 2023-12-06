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Четыре человека пострадали в массовом ДТП в тоннеле в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-v-tonnele-v-sochi
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в тоннеле в Сочи
Фото t.me/police_sochi

ДТП с участием четырех машин произошло 6 декабря около 9:00 на дублере Курортного проспекта во втором тоннеле со стороны Мамайки.

Сообщается, что движение в тоннеле затруднено. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи в Telegram.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Они получили ушибы и ссадины, сообщает ТАСС.

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