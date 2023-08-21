Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Армавиром

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 20 августа около 17:00 на 18-м километре трассы Армавир — Отрадная в Новокубанском районе.

По предварительным данным, 25-летний водитель ВАЗ-2107 при развороте от обочины не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Haval, под управлением 25-летнего водителя.

В результате аварии «семерка» превратилась в груду покореженного металла, в ней зажало водителя. На место аварии прибыли спасатели. Армавирского аварийно-спасательного отряда. При помощи гидравлического инструмента они извлекли из ВАЗ водителя и передали его медикам скорой помощи. Также спасатели оказали первую помощь еще троим пострадавшим, сообщает «Кубань-СПАС» в Telegram.

«В лечебном учреждении скончался водитель ВАЗ, 25-летний пассажир «жигулей», водитель иномарки и трое его пассажиров были травмированы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» замначальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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