Четыре человека пострадали при столкновении «семерки» и Lexus в Сочи
Происшествия
18.04.2024 12:05
Авария произошла 17 апреля около 7:00 в районе 146-го километра трассы Джубга — Сочи.
По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-2107 уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Машину развернуло на 180 градусов, затем в нее врезался встречный Lexus, за рулем которого был 49-летний местный житель.
В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «семерки» в возрасте 26 и 27-лет, пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливается, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: машина скорой помощи и иномарка столкнулись на перекрестке в Краснодаре.