Четыре человека пострадали при столкновении «семерки» и Lexus в Сочи

Авария произошла 17 апреля около 7:00 в районе 146-го километра трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-2107 уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Машину развернуло на 180 градусов, затем в нее врезался встречный Lexus, за рулем которого был 49-летний местный житель.

В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «семерки» в возрасте 26 и 27-лет, пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливается, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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