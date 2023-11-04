Четыре человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Ставропольском крае

Смертельная авария произошла 3 ноября в 21:30 на 14 км автодороги Светлоград — Благодарный — Буденновск.

Предварительно, водитель грузового автомобиля «Газель» не предоставил преимущество и врезался в автомобиль Lada Granta.

В результате ДТП погибли четыре человека: водитель Granta и трое его пассажиров: мужчина, женщина и 10-летний ребенок. Они скончались на месте от полученных травм. Водитель и пассажир «Газели» получили серьезные травмы, их госпитализировали в больницу Светлограда.

Известно, что среди погибших — двое сотрудников ОМВД по Петровскому городскому округу. В тот день к ним за помощью обратилась местная жительница с жалобой на семейный скандал и причинение телесных повреждений ее дочери. Полицейские на Lada Granta отвезли женщину и ее дочь в больницу для обследования. В момент ДТП они возвращались обратно.

На месте смертельной аварии работала следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения по ст. 264 УК РФ, сообщает «МВД Медиа».

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