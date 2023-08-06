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Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-pogibli-v-massovom-dtp-na-trasse-v-temryukskom-rajone?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Темрюкском районе
Фото t.me/mvd_23

Авария с участием четырех автомобилей произошла 6 августа в 19:20 на 16 км + 500 м трассы Тамань— Веселовка.

По предварительным данным, Водитель автомобиля Geely Оtaka выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra

В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и пассажир Geely и водитель и пассажир Hyundai Elantra. Кроме того, пострадали три пассажира, в том числе 16-леняя девочка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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