Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе в Темрюкском районе

Авария с участием четырех автомобилей произошла 6 августа в 19:20 на 16 км + 500 м трассы Тамань— Веселовка.

По предварительным данным, Водитель автомобиля Geely Оtaka выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra

В результате ДТП погибли четыре человека — водитель и пассажир Geely и водитель и пассажир Hyundai Elantra. Кроме того, пострадали три пассажира, в том числе 16-леняя девочка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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