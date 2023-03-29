Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму

Смертельная авария произошла 28 марта в 20:30 в Джанкойском районе возле села Вольное.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia видел движущийся поезд, но решил проскочить перед ним на нерегулируемом железнодорожном переезде на красный сигнал светофора. Произошло столкновение с пассажирским поездом «Севастополь — Санкт-Петербург».

В результате ДТП двое взрослых и двое детей, находившихся в легковушке, погибли на месте от полученных травм. Их личности устанавливают.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей по неосторожности. На месте трагедии работают следователи. Они допрашивают работников поезда и свидетелей, сообщает пресс-служба СК РФ.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверка по факту столкновения пассажирского поезда с автомобилем. На место происшествия выехал Крымский транспортный прокурор. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.

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