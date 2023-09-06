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Четыре артезианские скважины ввели в эксплуатацию в Новороссийске и Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-artezianskie-skvazhiny-vveli-v-ekspluatatsiyu-v-novorossijske-i-gelendzhike
Четыре артезианские скважины ввели в эксплуатацию в Новороссийске и Геленджике
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реконструкцию скважин выполнили в рамках инвестпрограммы предприятия «Кубаньводкомплекс».

«После проведения модернизации ввели в эксплуатацию четыре скважины глубиной 120 м. Благодаря этому удалось увеличить объем подачи чистой воды на 10 тыс. куб. м в сутки в Новороссийск и Геленджик. Реконструкция еще трех скважин продолжается», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В рамках производственной и инвестиционной программ предприятия также перебурили 31 артезианскую скважину Троицкого водозабора.

За все лето «Кубаньводкомплекс» подал жителям Новороссийска, Геленджика и Крымска свыше 13,5 млн питьевой воды, что на 500 тыс. куб. м больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: артезианскую скважину реконструировали в Крымском районе.

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