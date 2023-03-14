Четверых курьеров из банды IT-мошенников, сообщавших о ДТП с родственниками, будут судить на Кубани

В Тимашевском районе завершили расследовать многоэпизодное уголовное дело в отношении троих жителей Тимашевска и приезжего из станицы Каневской о мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленники действовали по указанию неизвестного мужчины, уголовное дело в отношении которого расследуют отдельно. Он звонил людям и представлялся сотрудником полиции, после чего сообщал о том, что их родственники стали виновниками ДТП. Под предлогом возмещения ущерба пострадавшим злоумышленник убедил своих жертв передать ему деньги через курьера. Злоумышленники забрали у обманутых мошенником граждан более 1,2 млн рублей. Жертвами телефонного афериста стали двое жителей Тимашевска и четверо жителей Каневского района.

Возбудили уголовное дело. Двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, двое находятся под домашним арестом. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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