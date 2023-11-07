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Четверо жителей Новороссийска отравились собранными в лесу грибами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-zhitelej-novorossijska-otravilis-sobrannymi-v-lesu-gribami
Четверо жителей Новороссийска отравились собранными в лесу грибами
Фото t.me/gorbolnica1nvrsk

Пострадавших с интоксикацией госпитализировали в городскую больницу Новороссийска.

Выяснили, что один из отравившихся собрал в лесу грибы. Их съели члены семьи и их соседка. Благодаря своевременной помощи врачей летального исхода избежать удалось.

«Следует помнить главное правило грибника: не уверен — не бери. Призываем всех быть максимально внимательными не только во время сбора грибов, но и при покупке их на рынках и трассах. И, конечно, не нужно забывать о тщательной обработке и правильном приготовлении», — сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

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