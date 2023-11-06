Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Трехлетний мальчик проглотил силиконовую присоску от дротика на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/trehletnij-malchik-proglotil-silikonovuyu-prisosku-ot-drotika-na-kubani
Трехлетний мальчик проглотил силиконовую присоску от дротика на Кубани
Фото t.me/dkkb_kk

Часть игрушки пробыла в пищеводе малыша более 9 месяцев.

Мальчику становилось все хуже, и родители обратились в больницу. Врачи-эндоскописты в  Краснодаре вытащили из пищевода ребенка силиконовую присоску от дротика, сообщает пресс-служба ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае шестилетняя девочка проглотила 180 бусин. Цветные шарики достали из желудка девочки врачи детской краевой больницы в Краснодаре.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях