Трехлетний мальчик проглотил силиконовую присоску от дротика на Кубани

Часть игрушки пробыла в пищеводе малыша более 9 месяцев.

Мальчику становилось все хуже, и родители обратились в больницу. Врачи-эндоскописты в Краснодаре вытащили из пищевода ребенка силиконовую присоску от дротика, сообщает пресс-служба ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае шестилетняя девочка проглотила 180 бусин. Цветные шарики достали из желудка девочки врачи детской краевой больницы в Краснодаре.