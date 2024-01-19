Четверо телефонных мошенников из Новороссийска обманули 13 жителей Ставрополья

Доверчивые граждане отдали злоумышленникам около 850 тыс. рублей.

По данным следствия, 42-летний житель Новороссийска предложил троим знакомым создать мошенническую группу. Сообщники действовали по распределенным ролям.

Организатор и одна из соучастниц звонили жителям Ставропольского края, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что родственники собеседников причастны к преступлению. Чтобы урегулировать проблемы, нужно было перечислить определенную сумму на указанный счет.

Другие соучастники обналичивали деньги, полученные от обманутых граждан. Полученные средства распределяли между сообщниками.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и покушении на преступление — 8 граждан на уловки мошенников не поддались. Расследование завершили, материалы передали в суд, сообщает «МВД Медиа».

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