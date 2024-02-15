Четверо приезжих избили водителя иномарки в Сочи

Инцидент произошел вечером 14 февраля на улице Горького Центрального района.

Видеокамера запечатлела, как из остановившегося Renault Logan вышли пассажиры и, открыв переднюю дверь, стали избивать водителя.

Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили его участников в отделение.

В отношении четверых приезжих в возрасте от 18 до 32 лет составили протоколы об административных правонарушениях. Молодым людям грозит до 15 суток ареста.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краснодарскому краю.

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