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Четверо мужчин украли пять отрезков рельсов на станции в Тихорецке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-muzhchin-ukrali-pyat-otrezkov-relsov-na-stantsii-v-tihoretske
Четверо мужчин украли пять отрезков рельсов на станции в Тихорецке
Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

Четверо местных жителей в возрасте от 22 до 52 лет днем похитили рельсы с законсервированного подъездного железнодорожного пути на станции Тихорецкая.

Полицейские установили, что злоумышленники при помощи рельсореза демонтировали и порезали рельсы на пять отрезков, общим весом 620 кг. Добычу они погрузили в автомобиль и собирались сдать в пункт приема металлолома.

Однако воплотить замысел не удалось — подозреваемых задержали с поличным сотрудникаи транспортной полиции. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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