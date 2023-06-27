Четверо мужчин украли пять отрезков рельсов на станции в Тихорецке

Четверо местных жителей в возрасте от 22 до 52 лет днем похитили рельсы с законсервированного подъездного железнодорожного пути на станции Тихорецкая.

Полицейские установили, что злоумышленники при помощи рельсореза демонтировали и порезали рельсы на пять отрезков, общим весом 620 кг. Добычу они погрузили в автомобиль и собирались сдать в пункт приема металлолома.

Однако воплотить замысел не удалось — подозреваемых задержали с поличным сотрудникаи транспортной полиции. Сумма ущерба составила около 10 тыс. рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело. За кражу им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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