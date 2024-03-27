Четверо мужчин подожгли железнодорожный шкаф в Краснодаре

Сотрудники отдела уголовного розыска УТ МВД России по ЮФО совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержали четырех человек, которые подожгли батарейный шкаф на железной дороге.

В дежурную часть поступило сообщение от работников Северо-Кавказской железной дороги о том, что возле платформы «МЖК» поврежден батарейный шкаф, предназначенный для безопасной и эффективной работы ж/д инфраструктуры.

Следственно-оперативная группа установила, что батарейный шкаф подожгли. На движение поездов происшествие не повлияло. В ходе розыска подозреваемых в поджоге установили. Большинство из них уже были неоднократно судимы за совершение различных преступлений.

Возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и покушение на него. Подозреваемых заключили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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