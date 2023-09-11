Четверо мигрантов убили китайских фермеров в Адыгее ради 4 млн рублей

Мужчин обвинили в разбойном нападении и убийстве двух иностранных граждан.

Установили, что в июле 2021 года четверо граждан Узбекистана приехали в поселок Подгорный Майкопа — на территорию фермерского хозяйства, где жила пожилая пара из Китая. Приезжие выращивали овощи на полях, а злоумышленники несколько месяцев работали у них разнорабочими, сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

Злоумышленники взломали запорное устройство и вошли в жилое помещение. Угрожая ножом, они связали мужчине и женщине руки, после чего начали избивать их в грудь и живот. От травм пострадавшие потеряли сознание, после чего скончались на месте.

Закончив избивать хозяев, нападавшие забрали их деньги и ценные вещи на общую сумму более 3 млн 927 тыс. рублей и скрылись с места происшествия.

Суд признал двоих мигрантов виновными в убийстве и разбойном нападении. Им назначили 19 и 15 лет лишения свободы. Еще двоих признали виновными в разбойном нападении и назначили 9,3 и 9,6 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

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