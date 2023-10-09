Четверо граждан РФ пропали без вести в Израиле после начала боевых действий

Ситуация в Израиле резко обострилась утром 7 октября. В ряде населенных пунктов начались боестолкновения с применением ракет между армией Израиля и членами палестинской группировки ХАМАС.

По данным посольства России в Израиле на 16:00 9 октября, четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести. При этом подтвержденных данных о погибших в Израиле россиянах за последние дни нет.

Кроме того, в российское посольство обратились родственники девяти граждан, которые сейчас находятся в Израиле и не выходят на связь. Из них в израильских списках пропавших без вести числятся только четверо, сообщает ТАСС.

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