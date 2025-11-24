Чесночное масло: чем полезно и кому нельзя

Целебные, полезные и гастрономические свойства чесночного масла известны с древнейших времен. О них знали строители египетских пирамид и Великой Китайской стены.

Римские легионеры, герои Эллады, суровые викинги, крестоносцы и мореплаватели восстанавливали чесноком силы. Ели чеснок для повышения выносливости и противостояния превратностям судьбы. Деревенские знахари и придворные алхимики успешно лечили чесноком практически любые заболевания — от органов пищеварения до верхних дыхательных путей. Античные целители прогоняли чесноком депрессию, задолго до возникновения самого термина «депрессия».

Средневековая Европа не знала другого средства против чумы, цинги и холеры, злых духов, вампиров и оборотней. Единственным, не то, чтобы неприятным, а скажем так — противоречивым свойством чеснока, всегда был его дерзкий запах. Впрочем, человечество научилось смягчать этот «побочный эффект». Так появилось чесночное масло. То, что применяется в кулинарии, делается на основе масла сливочного или растительного. То, что в медицине — по совсем другим технологиям.

Современные методы производства чесночного масла доведены до совершенства. Теперь оно выпускается в виде капсул. Как правило, их оболочка состоит из желатина или другого подобного материала. Внутри находится концентрат жидкого чесночного масла. Капсулы удобны для приема внутрь, и не имеют резкого чесночного запаха.

Польза чесночного масла

Чесночное масло в капсулах обладает теми же свойствами, что и чеснок. Аллицин, сера, антиоксиданты, витамины и минералы, при обработке чеснока никуда не исчезают. Напротив — бережно сохраняются и помогают в профилактике атеросклероза, снижают уровень «плохого» холестерина, осторожно разжижают кровь, уменьшая риск образований тромбов.

Неоспоримые преимущества капсул, по сравнению с натуральным чесноком — это отсутствие резкого запаха, послевкусия и отрыжки. Запах можно почувствовать в редких случаях. Например, при разрезании или раскусывании капсулы, но при проглатывании целой капсулы его обычно нет.

Капсулы чесночного масла удобно применять в любой ситуации. Можно точно определить суточную дозу. Минимизировать вероятность побочных реакций организма. Инструкции к чесночному маслу в капсулах у каждого производителя хоть и схожи, но все же индивидуальны. Дозировки зависят от концентрации активного компонента в составе. Поэтому читать ее нужно внимательно. Не лишним будет узнать мнение своего врача.

Вред и противопоказания

Несмотря на свою пользу, чесночное масло может быть опасным.

Оно может причинить вред при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе при гастрите, язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

Чесночное масло ценится за то, что стимулирует выработку желчи. Но это его свойство может спровоцировать движение камней и приступы желчных колик. Так что при желчнокаменной болезни — холелитиазе применение чесночного масла противопоказано абсолютно! Так же как при панкреатите. Особенно в его острой фазе и при хронической форме.

Если в кардиологических целях вы принимаете препараты для разжижения крови, чесночное масло усилит их эффект. Оно ухудшает свертываемость крови, а, значит у вас повысится риск кровотечений. Из-за этих же свойств чесночного масла его прием нужно обязательно прекратить перед любой плановой хирургической операцией, как минимум за 2 недели.

Гипотоникам, чесночное масло, не то чтобы противопоказано, но лучше заменить его прием чем-нибудь другим. Чесночное масло имеет такую особенность снижать давление. Катастрофы, скорее всего не произойдет. В обморок не упадете, но слабость и головокружение от него при склонности к пониженному давлению вполне вероятны.

Беременным и кормящим женщинам чесночное масло ни к чему. В малых дозах оно невредно, но кто знает границы этих дозировок?

И, разумеется, не нужно экспериментировать с чесночным маслом при склонности к аллергии, а уж индивидуальная непереносимость — так это само собой разумеющееся противопоказание.

Если вы, по каким-либо личным соображениям решили принимать капсулы чесночного масла и даже дали себе установку строго следовать инструкции, а рекомендации врача выполнять неукоснительно, все равно лучше начинать с малых доз. Это поможет отследить реакцию на него вашего организма.

