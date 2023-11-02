Чернышенко обвинил МОК в поддержке спортсменов, находящихся «под крылом США»

Комментируя позицию Международного олимпийского комитета относительно израильских спортсменов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что эта организация поддерживает только те страны, которые находятся под влиянием США.

Так, 1 ноября МОК сообщил, что примет оперативные меры в случае дискриминации со стороны спортсменов или официальных лиц в отношении атлетов на фоне палестино-израильского конфликта. Также организация отказалась дисквалифицировать спортсменов из Израиля из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Дмитрия Чернышенко, МОК «переобулся в воздухе», указывая на то, что спортсмены не должны нести ответственности за действия правительств.

«К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США», — заявил вице-премьер.

Чернышенко также указал на то, что МОК испугался, что олимпийское движение может развалиться перед Олимпийскими играми. Он призвал членов организации не бояться этого, поскольку система уже и так «прогнила». В отличие от МОК, Россия всегда придерживалась позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов всех стран. Спорт должен быть свободен от политики, заключил вице-премьер, сообщает РИА «Новости«.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МОК отстранил Олимпийский комитет России за включение в состав новых регионов.