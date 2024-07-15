Чернышенко: нацпроект «Молодежь и дети» будет направлен на развитие талантов

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги стратегической сессии председателя правительства Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта «Молодежи и дети».

На сессии обсудили ключевые мероприятия, которые войдут в новый нацпроект.

«Президент России Владимир Путин поставил национальную цель — это реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На ее достижение направлены инструменты нацпроекта. При его подготовке мы ориентировались на обратную связь от граждан – социологические опросы, отзывы и предложения, поступившие на портал Госуслуг», — отметил вице-премьер.

Чернышенко сообщил о том, что к 2030 году в России обновится более 35 тыс. школ и будут созданы комфортные условия для 6 млн учащихся. Кроме того, почти 800 тыс. студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития.

Также планируется развернуть широкую сеть молодежных образовательных центров, в программах которых смогут ежегодно участвовать не менее 160 тыс. человек.

Планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тыс. человек. Помимо этого, 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.

В России также будет создано 25 кампусов мирового уровня. Таким образом студенты, преподаватели и ученые получат современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий. Учащиеся будут обеспечены комфортными бытовыми условиями — в рамках нацпроекта предполагается ремонт 800 общежитий для 600 тыс. человек.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в общей сложности будут подготовлены 2 млн специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа «Профессионалитет».

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