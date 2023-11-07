Чернышенко: к 2035 году в России будет работать интернет на скорости от 1 Гбит/с

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 7 ноября рассказал об основных целях стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

В подготовку стратегии вовлекли всех представителей сферы, профильных экспертов и российские компании. Работу организовали в 10 группах по основным направлениям — «Фиксированная связь», «Мобильная связь», «Спутниковая связь», Научное развитие» и «Кадровый потенциал».

Основные цели стратегии — обеспечить качественной связью граждан, промышленность, бизнес и всю территорию России. Кроме того, планируется построить информационную инфраструктуру на основе отечественного оборудования. Это позволит обеспечить национальный контроль устойчивости систем связи и технологический суверенитет, а также подготовить необходимых специалистов высокой квалификации.

В результате планируется, что к 2035 году в России интернет будет работать на скорости от 1 Гбит/с, мобильный интернет — в среднем на скорости 125 Мбит/с. Сетями 5G будет охвачено около 60% населения, а орбитальные группировки российских спутников обновят. Особое внимание уделят укреплению и увеличению уровня защиты от кибератак.

Стратегию планируют утвердить в ближайшее время. План мероприятий по ее реализации подготовит Минцифры с заинтересованными ведомствами, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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