Краснодар стал лидером среди городов России по скорости интернета

По данным аналитиков «Дом.ру», самая высокая средняя скорость интернета зафиксирована в Краснодаре — 240,5 Мбит/с.

В исследовании говорится о том, что это связано, скорее всего, с ростом спроса на удаленную работу. В этом году спрос на удаленку увеличился на 160% и, по прогнозам аналитиков, будет продолжать расти.

Второе место по скорости интернета занял Ростов-на-Дону — 179 Мбит/с. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. В Северной столице средняя скорость интернета составляет 177,8 Мбит/с. В пятерку лидеров вошли Саратов (170,7 Мбит/с) и Москва (168,5 Мбит/с).

Специалисты отмечают, что средняя скорость интернета выросла в этом году по всех городах примерно на 21 Мбит/с, пишет РИА «Новости».

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