«Черных риелторов» за ущерб в 287 млн рублей осудили в Анапе

Суд приговорил риелтора к 5 годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью в составе преступной группы из пяти человек.

Установили, что с 2021 по 2022 годы группа «черных риелторов» завладевала паспортами пожилых граждан Анапы под различными предлогами, в том числе для получения сертификата о вакцинации без фактической прививки. В сообщницах риелтора была сотрудница городской больницы, которая делала отметку о вакцинации, а пенсионеры получали сертификат через «Госуслуги».

После риелторы заключали сделки продажи недвижимости владельцев. В сделке участвовали подставные лица, которые выполняли роли собственников недвижимости.

Также владельцам предлагали заключить фиктивную сделку купли-продажи недвижимости на подставных лиц и оформить счет, после чего жилье должны были обратно переписать на бывшего владельца. Сделки снимали на видео. Однако пенсионеры при обращении в регистрационные органы выясняли, что с их недвижимостью проводили неоднократные сделки по смене владельца.

После предъявления претензии риелторам те показывали видео, фиксирующее факт передачи денег и означающее фактическое совершение сделки. Ущерб составил 287 млн рублей.

В отношении одного из риелторов возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сначала она написала явку с повинной, однако позже заявила о законности проводимых ею сделок и отказалась от показаний, пишет «Коммерсантъ».

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