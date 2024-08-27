«Черному» археологу грозит срок за древние артефакты, найденные в горах Кубани

В Отрадненском районе 49-летний местный житель устроил незаконные раскопки на территории объекта культурного наследия.

По данным следствия, мужчина, не имея специального разрешения, несколько лет вел археологические раскопки на территории объекта культурного наследия в окрестностях хутора Ильич. С помощью металлоискателя злоумышленник искал артефакты, возраст которых превышает 100 лет.

На «черного археолога» завели уголовное дело. Изъятые у него предметы, по оценке эксперта, относятся к северокавказской, кубанской, скифской, сарматской и аланской культурам. Всего изъято 140 древних артефактов.

Незаконная деятельность подозреваемого привела к повреждению целостности культурного слоя объекта культурного наследия. Таким образом, вред истории и культуре РФ превысил 145 тыс. рублей.

В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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