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Черноморский флот установил постоянный контроль в акватории моря всеми видами разведки

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernomorskij-flot-ustanovil-postoyannyj-kontrol-v-akvatorii-morya-vsemi-vidami-razvedki
Черноморский флот установил постоянный контроль в акватории моря всеми видами разведки
Фото пресс-службы Черноморского флота

Принятые меры позволили 29-30 августа сорвать попытку высадки отряда ССО Вооруженных сил Украины на побережье Крыма. Диверсанты планировали устроить на полуострове террористические акции.

Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера, на которых было до 50 украинских военных.

«Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря», — приводит сообщение Министерства обороны РФ RT.

Читайте также: российские истребители развернули два беспилотника ВВС США над Черным морем. Вечером 28 августа средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет двух БпЛА, осуществляющих разведку в районе Крыма.

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