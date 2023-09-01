Черноморский флот установил постоянный контроль в акватории моря всеми видами разведки

Принятые меры позволили 29-30 августа сорвать попытку высадки отряда ССО Вооруженных сил Украины на побережье Крыма. Диверсанты планировали устроить на полуострове террористические акции.

Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера, на которых было до 50 украинских военных.

«Черноморским флотом установлен постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря», — приводит сообщение Министерства обороны РФ RT.

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