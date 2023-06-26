Черное море в районе Геленджика прогрелось до +26 °C

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня теплее всего вода в Черном море в Геленджике и в Новороссийске — 26 °C и 25 °C соответственно.

В Анапе, в Туапсе и в Сочи температура морской воды составляет 24 °C.

Температура в Азовском море в районе Приморско-Ахтарска достигла 25 °C, в районе Ейска и Темрюка вода прохладнее на один градус, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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