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Черное море в районе Геленджика прогрелось до +26 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernoe-more-v-rajone-gelendzhika-progrelos-do-26-c
Черное море в районе Геленджика прогрелось до +26 °C
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня теплее всего вода в Черном море в Геленджике и в Новороссийске — 26 °C и 25 °C соответственно.

В Анапе, в Туапсе и в Сочи температура морской воды составляет 24 °C.

Температура в Азовском море в районе Приморско-Ахтарска достигла 25 °C, в районе Ейска и Темрюка вода прохладнее на один градус, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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