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Черное море в районе Геленджика 29 мая прогрелось до +20 °C

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernoe-more-v-rajone-gelendzhika-29-maya-progrelos-do-20-c
Черное море в районе Геленджика 29 мая прогрелось до +20 °C
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 29 мая сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным метеорологов, самая теплая вода в Черном море 29 мая зафиксирована в Геленджике — 20 градусов тепла.

В Анапе, Новороссийске и Туапсе морская вода на 2 градуса холоднее — +18 °C.

В Сочи 29 мая зафиксирована самая низкая температура морской воды на Черноморском побережье Кубани — всего 17 градусов тепла.

Вода в Азовском море прогрелась больше — в Ейске и в Приморско-Ахтарске температура воды составляет 22 градуса. В Темрюке морская вода холоднее — 19 градусов тепла, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29, 30 и 31 мая в Краснодарском крае ожидают сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. При этом, 29 мая в отдельных районах края будет идти очень сильный дождь.

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