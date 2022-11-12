Через Керченскую переправу перевезли уже почти 30 тыс. пассажиров

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным на 7:00 12 ноября, с начала работы переправы перевезено 29 тыс. 670 пассажиров, 18 тыс. 220 единиц автотранспорта и 1 тыс. 403 железнодорожных вагона.

Семь паромов, работающих на линии, совокупно выполнили 588 рейсов.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 12 ноября ожидается северо-восточный, северный ветер 6-11 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +10-12°С, температура воды в море +9-10°С, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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