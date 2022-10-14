Через Керченскую переправу перевезли более 2,8 тыс. машин и свыше 10 тыс. пассажиров
Новые сведения о числе перевезенных автомобилей и пассажиров на 14 сентября сообщили в Минтрансе РФ.
С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезли 10 тыс. 276 человек и 2 тыс. 843 автомобиля. В основном, это большегрузы, среднетоннажные грузовики и микроавтобусы.
Привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. На линии работают четыре парома. Они выполнили в общей сложности 78 круговых рейсов.
Погода по-прежнему благоприятствует работе переправы, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Согласно прогнозу Росгидромета, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/с и порывами до 11 м/с. Осадков не ожидается. Видимость хорошая, волнение минимальное — 20-70 см. Температура воздуха и воды в море днем будет примерно одинаковой +15 °С — +17 °С.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 13 октября, через Керченскую паромную переправу перевезли более 9 тыс. пассажиров и 1,7 тыс. машин.
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
- Приложения VK и Mail.ru снова стали доступны для скачивания в AppStore
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины