Через Керченскую переправу перевезли более 2,8 тыс. машин и свыше 10 тыс. пассажиров

Фото пресс-службы Минтранса

Новые сведения о числе перевезенных автомобилей и пассажиров на 14 сентября сообщили в Минтрансе РФ.

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезли 10 тыс. 276 человек и 2 тыс. 843 автомобиля. В основном, это большегрузы, среднетоннажные грузовики и микроавтобусы.

Привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. На линии работают четыре парома. Они выполнили в общей сложности 78 круговых рейсов.

Погода по-прежнему благоприятствует работе переправы, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Согласно прогнозу Росгидромета, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/с и порывами до 11 м/с. Осадков не ожидается. Видимость хорошая, волнение минимальное — 20-70 см. Температура воздуха и воды в море днем будет примерно одинаковой +15 °С — +17 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 13 октября, через Керченскую паромную переправу перевезли более 9 тыс. пассажиров и 1,7 тыс. машин.