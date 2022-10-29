Через Керченскую паромную переправу перевезли уже более 22,1 тыс. пассажиров
Общество
29.10.2022 12:49
Действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе 29 октября нет, погода благоприятна для работы переправы.
По данным на 7:00 29 октября, через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 22 тыс. 103 пассажира, 11 тыс. 383 автомобиля и 337 железнодорожных вагонов. В проливе работают 7 паромов. Они выполнили 338 рейсов.
По данным синоптиков, до 29 октября в Керченском проливе будет дуть ветер северо-западный с переходом на западный ветер скоростью 3-8 м/с. Осадков не ожидается, видимость хорошая, сообщает Минтранс в Telegram-канале.
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