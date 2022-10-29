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Через Керченскую паромную переправу перевезли уже более 22,1 тыс. пассажиров

Общество
29.10.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-perevezli-uzhe-bolee-22-1-tys-passazhirov
Через Керченскую паромную переправу перевезли уже более 22,1 тыс. пассажиров
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Действующих штормовых предупреждений в Керченском проливе 29 октября нет, погода благоприятна для работы переправы.

По данным на 7:00 29 октября, через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 22 тыс. 103 пассажира, 11 тыс. 383 автомобиля и 337 железнодорожных вагонов. В проливе работают 7 паромов. Они выполнили 338 рейсов.

По данным синоптиков, до 29 октября в Керченском проливе будет дуть ветер северо-западный с переходом на западный ветер скоростью 3-8 м/с. Осадков не ожидается, видимость хорошая, сообщает Минтранс в Telegram-канале.

Читайте также: в Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани.

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