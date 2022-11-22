Через Керченскую паромную переправу перевезли почти 36 тыс. пассажиров

Фото Елены Задворной/ТАСС

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымскому мосту.

По данным на 7:00 22 ноября, с начала работы переправы перевезли 35 тыс. 995 пассажиров, 23 тыс. 231 единицу автотранспорта и 2 тыс. 431 железнодорожный вагон.

Семь паромов, работающих на линии, совокупно выполнили 761 рейс.

По Керченскому проливу действует штормовое предупреждение. По прогнозу Росгидромета, после 14:00 ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 12-17 м/сек, местами порывами до 20 м/сек. Временами сильный дождь. Видимость хорошая, в дожде 2-4 км. Высота волн 20-70 см, со второй половины дня — 70-120 см. Температура воздуха днем +13…15 °С, температура морской воды — +12 °С, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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