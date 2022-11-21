Через Керченский пролив перевезли более 35,4 тыс. пассажиров

Фото пресс-службы Минтранса РФ

В Керченском проливе 21 ноября погода будет благоприятной для судоходства.

По данным Минтранса, с начала работы Керченской паромной переправы с ночи 9 октября по 21 ноября в обе стороны перевезли 35 тыс. 426 пассажиров, 22 тыс. 709 автомобилей и 2 тыс. 292 вагона. На переправе работают 7 паромов. Они выполнили уже 743 рейса.

По данным синоптиков, штормовых предупреждений 21 ноября в Керченском проливе нет. В южной части пролива днем будет дуть юго-восточный и южный ветер 6-11 м/с. Высота волн всего 10-60 см. Осадков не ожидается, видимость в проливе хорошая, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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