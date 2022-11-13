Через Керченскую паромную переправу перевезли более 30,4 тыс. пассажиров
Общество
13.11.2022 10:55
По данным Минтранса РФ, с 9 октября по 7:00 13 ноября через Керченский пролив в обе стороны перевезли 18 тыс. 754 автомобиля.
Кроме того, паромы перевезли 30 тыс. 478 пассажиров и 1 тыс. 586 вагонов. На линии работают 7 паромов. Они выполнили 608 рейсов.
По данным синоптиков, 13 ноября в Керченском проливе действующих штормовых предупреждений нет. Погодные условия благоприятны для работы переправы: в проливе дует западный и северо-западный ветер 6-11 м/сек. Осадков не ожидается, видимость хорошая, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
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