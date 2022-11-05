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Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров

Общество
05.11.2022 11:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-perevezli-bolee-25-5-tys-passazhirov
Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров
Фото kukarta.ru

По состоянию на 7:00 5 ноября через Керченский пролив в обе стороны переправили в общей сложности 25 тыс. 561 пассажира, 14 тыс. 685 автомобилей и 904 ж/д вагона.

Семь паромов совокупно выполнили 464 рейса.

В настоящее время в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Ветер юго-западный 12-15 м/сек. По прогнозу Росгидромета, днем ожидается ослабление ветра до 5-10 м/сек. Сообщается, что видимость хорошая. Осадков нет. Высота волн составляет 10-60 см. Температура воздуха днем от +13 °С до +15 °С. Температура морской воды — от +12°С до +13°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Читайте также: очередь на Керченскую переправу сократилась до 122 большегрузов.

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