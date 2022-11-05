Через Керченскую паромную переправу перевезли более 25,5 тыс. пассажиров

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По состоянию на 7:00 5 ноября через Керченский пролив в обе стороны переправили в общей сложности 25 тыс. 561 пассажира, 14 тыс. 685 автомобилей и 904 ж/д вагона.

Семь паромов совокупно выполнили 464 рейса.

В настоящее время в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. Ветер юго-западный 12-15 м/сек. По прогнозу Росгидромета, днем ожидается ослабление ветра до 5-10 м/сек. Сообщается, что видимость хорошая. Осадков нет. Высота волн составляет 10-60 см. Температура воздуха днем от +13 °С до +15 °С. Температура морской воды — от +12°С до +13°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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