Через Керченскую паромную переправу перевезли более 24 тыс. пассажиров и 13,3 тыс. автомобилей
Общество
02.11.2022 12:32
С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезли 24 тыс. 97 пассажиров, 13 тыс. 300 автомобилей и 655 ж/д вагонов.
Всего семь паромов, работающих на линии, выполнили 409 рейсов. На данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера 2 ноября будет западный, юго-западный ветер 5-10 м/с. Видимость хорошая, без существенных осадков, высота волн — 10-60 см. Температура воздуха днем +14…+16°С, температура морской воды — +12…+13 °С, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
Читайте также: в очереди на Керченскую переправу находятся 320 грузовиков.
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