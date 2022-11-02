Через Керченскую паромную переправу перевезли более 24 тыс. пассажиров и 13,3 тыс. автомобилей

Через Керченскую паромную переправу перевезли более 24 тыс. пассажиров и 13,3 тыс. автомобилей

С начала работы Керченской паромной переправы в обе стороны перевезли 24 тыс. 97 пассажиров, 13 тыс. 300 автомобилей и 655 ж/д вагонов.

Всего семь паромов, работающих на линии, выполнили 409 рейсов. На данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера 2 ноября будет западный, юго-западный ветер 5-10 м/с. Видимость хорошая, без существенных осадков, высота волн — 10-60 см. Температура воздуха днем +14…+16°С, температура морской воды — +12…+13 °С, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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