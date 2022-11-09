Через Керченский пролив за месяц перевезли более 16,7 тыс. автомобилей

Фото пресс-службы Минтранса РФ

В Минтрансе РФ 9 ноября подвели итоги работы Керченской паромной переправы за месяц.

По данным ведомства, за первый месяц с ночи на 9 октября по 7:00 9 ноября через пролив в обе стороны перевезли 27 тыс. 974 пассажира, 16 тыс. 743 автомобилей и 1 тыс. 96 вагонов. На линии работают 7 паромов. Они выполнили 526 рейсов.

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, до вечера 9 ноября в проливе будет дуть восточный, северо-восточный ветер со скоростью 12-15 м/с. Высота волн достигнет 130-150 см. Дождей не ожидается, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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