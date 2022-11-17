Через Керченский пролив перевезли уже более 33,1 тыс. пассажиров
Общество
17.11.2022 09:47
По данным Минтранса, с 9 октября до 9:00 17 ноября через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 20 тыс. 893 автомобиля.
Кроме того, перевезли 33 тыс. 153 пассажира и 2 тыс. 63 железнодорожных вагона. На линии работают 7 паромов, они выполнили 686 рейсов в обе стороны.
В Керченском проливе с 16:00 16 ноября действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 28 м/с. Высота волн в проливе — 2-4 м. Ожидается дождь, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
Читайте также: в Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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