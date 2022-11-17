Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Через Керченский пролив перевезли уже более 33,1 тыс. пассажиров

Общество
17.11.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-perevezli-uzhe-bolee-33-1-tys-passazhirov
Через Керченский пролив перевезли уже более 33,1 тыс. пассажиров
Фото пресс-службы Минтранса РФ

По данным Минтранса, с 9 октября до 9:00 17 ноября через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 20 тыс. 893 автомобиля.

Кроме того, перевезли 33 тыс. 153 пассажира и 2 тыс. 63 железнодорожных вагона. На линии работают 7 паромов, они выполнили 686 рейсов в обе стороны.

В Керченском проливе с 16:00 16 ноября действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 28 м/с. Высота волн в проливе — 2-4 м. Ожидается дождь, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: в Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
  2. В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
  3. Роспотребнадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Рок-группа «Кино» объявила о выпуске первого за 10 лет альбома
  6. ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях