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Через Керченский пролив перевезли уже 39,8 тыс. пассажиров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-perevezli-uzhe-39-8-tys-passazhirov
Через Керченский пролив перевезли уже 39,8 тыс. пассажиров
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В проливе 1 декабря продолжает действовать штормовое предупреждение. Керченская паромная переправа закрыта из-за сильного ветра.

По данным Минтранса РФ, с 9 октября по 1 декабря через Керченский пролив в обе стороны перевезли уже 39 тыс. 848 пассажиров, 26 тыс. 633 автомобиля и 3 тыс. 119 вагонов. Паромы выполнили 887 рейсов в обе стороны.

По данным Росгидромета, до 21:00 1 декабря будет дуть восточный и северо-восточный ветер со скоростью 12-17 м/с, высота волн — 70-120 см, сообщает пресс-служба Минтранса в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу паромной переправы в Керченском проливе приостановили с 29 ноября из-за усиления ветра до 18 м/с. Ориентировочно, паромы не будут работать до 15:00 1 декабря.

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