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Через Керченский пролив перевезли более 32,2 тыс. пассажиров и 20,2 тыс. автомобилей

Общество
16.11.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-perevezli-bolee-32-2-tys-passazhirov-i-20-2-tys-avtomobilej
Через Керченский пролив перевезли более 32,2 тыс. пассажиров и 20,2 тыс. автомобилей
Фото пресс-службы Минтранса РФ

Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту.

По данным на 7:00 16 ноября, с начала работы переправы перевезли 32 тыс. 214 пассажиров, 20 тыс. 244 единицы автотранспорта и 1 тыс. 927 железнодорожных вагонов.

Семь паромов, работающих на линии, совокупно выполнили 665 рейсов, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

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