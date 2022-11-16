Через Керченский пролив перевезли более 32,2 тыс. пассажиров и 20,2 тыс. автомобилей
Общество
16.11.2022 16:24
Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту.
По данным на 7:00 16 ноября, с начала работы переправы перевезли 32 тыс. 214 пассажиров, 20 тыс. 244 единицы автотранспорта и 1 тыс. 927 железнодорожных вагонов.
Семь паромов, работающих на линии, совокупно выполнили 665 рейсов, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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