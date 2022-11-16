Через Керченский пролив перевезли более 32,2 тыс. пассажиров и 20,2 тыс. автомобилей

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту.

По данным на 7:00 16 ноября, с начала работы переправы перевезли 32 тыс. 214 пассажиров, 20 тыс. 244 единицы автотранспорта и 1 тыс. 927 железнодорожных вагонов.

Семь паромов, работающих на линии, совокупно выполнили 665 рейсов, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 17 ноября объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.