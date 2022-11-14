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Через Керченский пролив перевезли более 31 тыс. пассажиров

Общество
14.11.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-perevezli-bolee-31-tys-passazhirov
Через Керченский пролив перевезли более 31 тыс. пассажиров
Фото пресс-службы Минтранса РФ

По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 7:00 14 ноября Керченская паромная переправа перевезла через пролив 19 тыс. 235 автомобилей.

Также перевезли 31 тыс. 286 пассажиров и 1 тыс. 689 вагонов. На линии работают 7 паромов, они сделали 626 рейсов.

По данным синоптиков, 14 ноября в Керченском проливе нет действующих штормовых предупреждений. В Проливе дует северный ветер со скоростью 6-11 м/с. Осадков не ожидается, видимость хорошая, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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