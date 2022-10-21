Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Через Керченский пролив паромы уже перевезли более 6,8 тыс. автомобилей

Общество
21.10.2022 12:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-paromy-uzhe-perevezli-bolee-6-8-tys-avtomobilej
Через Керченский пролив паромы уже перевезли более 6,8 тыс. автомобилей
Фото Сергея Мальгавко/ТАСС

На линии сейчас работают 5 паромов. Они уже выполнили 186 круговых рейсов.

С начала работы паромной переправы с ночи 9 октября до 7:00 21 октября через Керченской пролив в обе стороны перевезли 16 тыс. 587 человек и 6 тыс. 858 автомобилей.

По данным автоматической метеостанции мыса Змеиный в Керчи, сейчас в проливе дует западный ветер скоростью 12,8 м/с м порывами до 16,6 м/с. До середины дня в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ветер сменится на северо-западный со средней скоростью 12-15 м/с. Во второй половине дня 21 октября ветер ослабнет до 6-11 м/с, его порывы будут достигать 14 м/с. Также возможен дождь, высота волн 70-120 см, сообщает пресс-служба Минтранса в Telegram.

Читайте также: на Керченской переправе возобновили движение паромов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Росгвардии начали служебную проверку после тренировки в школе Геленджика
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях