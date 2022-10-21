Через Керченский пролив паромы уже перевезли более 6,8 тыс. автомобилей

Фото Сергея Мальгавко/ТАСС

На линии сейчас работают 5 паромов. Они уже выполнили 186 круговых рейсов.

С начала работы паромной переправы с ночи 9 октября до 7:00 21 октября через Керченской пролив в обе стороны перевезли 16 тыс. 587 человек и 6 тыс. 858 автомобилей.

По данным автоматической метеостанции мыса Змеиный в Керчи, сейчас в проливе дует западный ветер скоростью 12,8 м/с м порывами до 16,6 м/с. До середины дня в районе Керчи и южном устье Керченского пролива ветер сменится на северо-западный со средней скоростью 12-15 м/с. Во второй половине дня 21 октября ветер ослабнет до 6-11 м/с, его порывы будут достигать 14 м/с. Также возможен дождь, высота волн 70-120 см, сообщает пресс-служба Минтранса в Telegram.

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