Через Керченский пролив паромы перевезли почти 12 тыс. машин

Фото t.me/Mintrans_Russia

С начала работы Керченской паромной переправы паромы перевезли 11 тыс. 822 единицы автотранспорта и 22 тыс. 564 пассажира в обе стороны.

Также с 9 октября через пролив в обе стороны 442 железнодорожных вагона. Семь паромов, работающих на линии, выполнили 356 рейсов.

На данный момент действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера 30 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 м/сек. Местами кратковременный дождь, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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