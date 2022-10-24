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Через Керченский пролив паромами перевезли почти 19 тыс. пассажиров и 8,8 тыс. машин

Общество
24.10.2022 11:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-paromami-perevezli-pochti-19-tys-passazhirov-i-8-8-tys-mashin
Через Керченский пролив паромами перевезли почти 19 тыс. пассажиров и 8,8 тыс. машин
Фото tonkosti.ru

С ночи 9 октября до 07:00 24 октября через пролив в обе стороны перевезли 18 тыс. 951 пассажира и 8 тыс. 778 автомобилей. Большинство из них — большегрузы и среднетоннажные грузовики.

Шесть паромов, работающих на линии, выполнили 244 круговых рейса.

В настоящее время погода предштормовая, но остается в диапазоне показателей, не препятствующих судоходству. По данным автоматической метеостанции в Керчи, средняя скорость северо-западного ветра составляет 10,2 м/с порывами до 14,3 м/с.

По прогнозу Росгидромета, в порту Керчь ожидается усиление северо-западного ветра 12–15 м/с, который сохранится и днем. Временами кратковременный дождь, видимость хорошая. Высота волн составит 0,3–0,8 м, температура воздуха днем от +14 °С до +16 °С, температура морской воды от +13 °С до +14 °С, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской переправе начал работать шестой паром.

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