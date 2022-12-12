Через Керченский пролив паромами перевезли более 43 тыс. пассажиров

Керченская паромная переправа возобновила работу с ночи 9 октября после теракта на Крымском мосту.

По данным на 7:00 12 декабря, через пролив в обе стороны перевезли 43 тыс. 107 пассажиров, 29 тыс. 520 автомобилей и 3 тыс. 410 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 1 тыс. 2 рейса.

В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение. По прогнозу Росгидромета, ожидается южный, юго-восточный ветер 12-15 м/с, во второй половине дня — 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Местами пройдет небольшой дождь. Ожидается дымка. Видимость хорошая — в дожде и дымке 2-4 км. Волнение моря — 70-120 см. Температура воздуха днем составит от +13 °С до +15 °С. Температура морской воды — от +8 °С до +9 °С, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Читайте также: очередь на Керченскую паромную переправу выросла до 288 автомобилей.