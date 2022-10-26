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Через Керченский пролив паромами перевезли более 20 тыс. пассажиров и 9,8 тыс. машин

Общество
26.10.2022 10:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-paromami-perevezli-bolee-20-tys-passazhirov-i-9-8-tys-mashin
Через Керченский пролив паромами перевезли более 20 тыс. пассажиров и 9,8 тыс. машин
Фото tonkosti.ru

Керченская паромная переправа начала работу с ночи на 9 октября после теракта на Крымском мосту. По состоянию на 7:00 26 октября в обе стороны паромы перевезли 20 тыс. 172 человека, 9 тыс. 783 грузовиков и 131 железнодорожный вагон.

На переправе работают шесть паромов. Они выполнили 283 рейса.

Сейчас погода не препятствует судоходству. По данным метеостанции в Керчи, на 7:30 26 октября средняя скорость южного ветра составляет 7,8 м/с порывами до 9,4 м/с.

По данным Росгидромета, в период до 21:00 по порту Керчь ожидается смена ветра с южного на юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Во второй половине дня и вечером ожидается дождь. Видимость хорошая. Высота волн составит 0,2-0,7 м. Температура воздуха днем от +15 °С до +17 °С, температура морской воды от +13 °С до +14 °С, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Читайте также: в Краснодарском крае с 27 октября частично ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе.

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