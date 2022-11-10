Через Керченский пролив паромами перевезли 28,5 тыс. пассажиров и 17,2 тыс. машин

Фото пресс-службы Минтранса РФ

Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября после теракта на Крымскому мосту. При подрыве грузовика в воду обрушились два пролета автомобильной части моста.

По данным на 7:00 10 ноября, в обе стороны через Керченский пролив паромы перевезли 28 тыс. 526 пассажиров, 17 тыс. 245 автомобилей и 1 тыс. 228 железнодорожных вагонов. На линии работают семь паромов. Они выполнили 550 рейсов.

На данный момент действующих штормовых предупреждений в проливе нет. По данным Росгидромета, до вечера 10 ноября ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с. Видимость хорошая, без осадков. Высота волн — 10-60 см. Температура днем +8…10 °С, температура воды в море +9…10 °С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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