Через Керченский пролив на паромах переправили более 4,3 тыс. человек и 700 грузовиков
Общество
11.10.2022 14:52
Число паромов на переправе 11 октября увеличилось вдвое. Накануне там курсировали только два судна, которые не справлялись с нагрузкой.
У паромов сейчас собралась целая очередь фургонов. В приоритете на погрузку по-прежнему машины со скоропортящимися товарами и пассажирские автобусы. Для тех, кому приходится ждать своего часа, оборудованы две специальные стоянки. Там обустроили полевую кухню и медпункт, также дежурят волонтеры.
Открыть переправу пришлось после подрыва на Крымском мосту. Пока на путепровод пропускают только легковые машины.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», к ремонту Крымского моста привлекли более 150 специалистов.
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