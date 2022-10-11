Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Через Керченский пролив на паромах переправили более 4,3 тыс. человек и 700 грузовиков

Общество
11.10.2022 14:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/cherez-kerchenskij-proliv-na-paromah-perepravili-bolee-4-3-tys-chelovek-i-700-gruzovikov
Видео канала «Кубань 24»

Число паромов на переправе 11 октября увеличилось вдвое. Накануне там курсировали только два судна, которые не справлялись с нагрузкой.

У паромов сейчас собралась целая очередь фургонов. В приоритете на погрузку по-прежнему машины со скоропортящимися товарами и пассажирские автобусы. Для тех, кому приходится ждать своего часа, оборудованы две специальные стоянки. Там обустроили полевую кухню и медпункт, также дежурят волонтеры.

Открыть переправу пришлось после подрыва на Крымском мосту. Пока на путепровод пропускают только легковые машины.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к ремонту Крымского моста привлекли более 150 специалистов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре в доме, где мужчину едва не раздавил лифт, начали ремонт подъемника
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях