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Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/chempionku-mira-po-boksu-anastasiyu-demurchyan-vstretili-v-anape
Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
Фото t.me/anapanovosti

О возвращении кубанских спортсменок утром 30 марта сообщили в Telegram-канале. Их торжественно встретили на ж/д вокзале с народными песнями и караваем.

Дело в том, что Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль по боксу на чемпионате мира среди женщин в Индии. Также в нем участвовала другая анапчанка Надежда Голубева.

Спортсменкам подарили мягкие игрушки и цветы.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», кубанская спортсменка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира по боксу.

 

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