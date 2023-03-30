Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
Спорт
30.03.2023 10:43
О возвращении кубанских спортсменок утром 30 марта сообщили в Telegram-канале. Их торжественно встретили на ж/д вокзале с народными песнями и караваем.
Дело в том, что Анастасия Демурчян выиграла золотую медаль по боксу на чемпионате мира среди женщин в Индии. Также в нем участвовала другая анапчанка Надежда Голубева.
Спортсменкам подарили мягкие игрушки и цветы.
Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», кубанская спортсменка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира по боксу.
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