Чемпионка России по фрирайду сорвалась со склона на соревнованиях в Сочи

Международный турнир Freeride World Tour Qualifier проходит сейчас в горах Красной Поляны.

Во время соревнований произошел волнующий момент — чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер потеряла контроль над доской и сорвалась со склона. Спортсменка прокатилась по горе вниз на большой скорости, едва не ударившись об камни.

Через считанные секунды Шамбер удалось вернуть контроль над доской, и она продолжила спуск уже стоя на ней. Спортсменка достигла конца дистанции.

В результате падения на склоне горы она не пострадала. Повреждения получил лишь ее сноуборд.

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